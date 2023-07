WhatsApp deixa de funcionar em 35 celulares na segunda-feira (31); veja modelos!

Os dispositivos afetados serão os com Android 4.1, iOS 12 e com sistemas operacionais anteriores aos citados.

A partir da próxima segunda-feira (31), o WhatsApp vai deixar de funcionar em 35 aparelhos celulares. Os dispositivos afetados serão os com Android 4.1, iOS 12 e com sistemas operacionais anteriores aos citados. Os modelos que não conseguirão acessar o aplicativo estão inclusos em marcas famosas, como Samsung, LG e Huawei. Alguns aparelhos da Apple e da Sony também estão na lista.





Se seu aparelho estiver entre os afetados, uma opção para não ter aplicativo bloqueado é desativar as atualizações automáticas do WhatsApp. Dessa forma, seu dispositivo pode permitir o uso do mensageiro por mais algum tempo até que o próprio aplicativo exija que sjea feita a atualização.





Confira abaixo quais são os 35 aparelhos afetados:





Apple

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

Huawei

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

LG

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7II

LG Optimus L7 Dual

Samsung

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy X cover 2

Outras marcas

Archos 53 Platinum

Faea F1THL W8

Lenovo A820

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Winko Darknight

ZTE Grand S Flex

ZTE V956 – UMI X2





