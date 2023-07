Morre idoso de 127 anos em MG, possível um dos mais velhos do mundo

Morreu nesta sexta-feira (28) em Pedra Bonita, a cerca de 300 km de Belo Horizonte, um homem que pode ter sido um dos mais velhos do mundo. José Paulino Gomes, de acordo com o cartório da cidade, faleceu aos 127 anos, apenas uma semana antes de completar 128 anos. Atualmente, a detentora do recorde mundial é a espanhola Maria Branyas Morera, com 115 anos de idade.





Os registros do Cartório Silva, o único da cidade de aproximadamente 7.000 habitantes, mostram que José Gomes nasceu em 4 de agosto de 1895 e se casou em 1917, aos 22 anos de idade.





De acordo com familiares, “seu” José era amansador de animais e, até quatro anos atrás, ainda montava a cavalo. A causa de seu falecimento foi falência de múltiplos órgãos, possivelmente devido à sua idade avançada.





O sepultamento de José Gomes ocorrerá na tarde deste sábado (29) no cemitério Córrego dos Fialhos, localizado na zona rural da cidade. Ele deixa para trás sete filhos, 25 netos, 42 bisnetos e 11 trinetos, deixando um legado de uma longa vida e uma grande família.





