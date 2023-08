A jornada das gêmeas siamesas unidas pelo abdômen que conquistaram o Brasil

Em 03 de fevereiro de 2010, no Hospital Municipal de Santa Quitéria, tudo preparado para o parto de duas meninas. Ao nascerem, a surpresa da equipe médica, que se estendeu por toda a cidade e foi parar em rede nacional, com história e transformação de vidas mostrada e acompanhada pela TV. Maria Clara e Maria Clarice, um caso raro de gêmeas siamesas unidas pelo abdômen, cujas vidas seriam uma extraordinária jornada de superação.





No dia seguinte, a necessidade de um atendimento especializado levou a serem transferidas para a Santa Casa de Sobral e, em seguida, para o Hospital Albert Sabin, em Fortaleza. Entre incansáveis idas e vindas, depois de um ano, saiu a decisão que determinou a cirurgia no Hospital das Clínicas, em São Paulo, sendo inteiramente custeada pelo Governo do Ceará.

A apreensão dos pais Jorge Farias e Regina Fernandes espelhava a ansiedade de toda a comunidade quiteriense, que aguardava a distância, ansiosa por notícias, haja vista ser um procedimento bastante delicado, porém ficaram aliviados por ter se transcorrido com total êxito e segurança.





A equipe responsável decidiu dividir o fígado que era compartilhado pelas meninas em duas partes iguais. Depois, os médicos reconstruíram a parede do abdome com um material sintético, utilizado até hoje, permitindo que as duas levem uma vida bastante tranquila. A cobertura detalhada do processo pela RecordTV acompanhou cada etapa, desde a cirurgia até a volta pra casa, levando assim as "gêmeas do sertão", como ficaram conhecidas.

O retorno triunfal das ex-siamesas à Santa Quitéria foi festejado por milhares de pessoas. A cidade parou, com uma grande recepção logo na rodoviária e em carreata, numa viatura do Corpo de Bombeiros, em meio a emoções e sorrisos, seguiram trajeto até o bairro Pereiros, onde a jornada de novos começos era aguardada com entusiasmo.





Passados 13 anos dessa grande história, as irmãs prosseguem com suas vidas saudáveis, buscam a educação com empenho, participam ativamente de atividades culturais e alimentam aspirações musicais. No marco de seus 10 anos, a Record esteve revisitando a cidade para mostrar as suas evoluções e o dia-a-dia delas.





A Voz de Santa Quiteria