Cliente perde o controle do carro e veículo invade supermercado em Fortaleza

Um cliente perdeu o controle do carro e o veículo invadiu um supermercado localizado na Estrada Barão de Aquiraz, no Bairro Paupina, em Fortaleza , na tarde deste domingo (27). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.



Imagens feitas momentos após o acidente mostram parte do carro do interior do estabelecimento, que teve uma vidraça quebrada.

Segundo um funcionário, que não quis se identificar, o ocorrido não comprometeu o funcionamento da loja, que seguiu atendendo os demais clientes. Não há informações sobre o que fez o motorista perder o controle.

G1 CE