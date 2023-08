A POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR E PRENDE HOMEM SUSPEITO DE ROUBO

Na manhã do dia 03.08.2023, uma ação conjunta entre o Núcleo de Roubos e Furtos (NRF) da Delegacia Municipal de Sobral e o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, com apoio operacional da equipe do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) culminou no cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva e Mandados de Buscas Domiciliares.





A ação policial resultou na prisão de FRANCISCO JONATHAN FRANÇA GOMES, de 23 anos, suspeito de envolvimento em crimes de Roubo e Latrocínio.





Além disso, foram executadas Buscas Domiciliares em 05 (cinco) endereços nos bairros Vila União, Alto do Cristo e Paraíso das Flores.





As diligências foram autorizadas judicialmente por meio de decisões expedidas pelo 5° Núcleo de Custódia de Sobral.









Relembre os casos





No dia 29.03.2023, indivíduos armados subtraíram uma motocicleta Honda Biz da vítima que a conduzia por via pública. No momento da ação criminosa, a vítima foi derrubada e perseguida, até que uma moradora deu abrigo a vítima. Os indivíduos se evadiram do local com a motocicleta roubada. Após investigações, o NRF concluiu de FRANCISCO JONATHAN FRANÇA GOMES teve participação do crime.





Além disso, outro crime ocorreu no dia 21.04.2023, quando indivíduos invadiram a residência da família da vítima, um ex-vereador, renderam os moradores, localizaram o cofre e de lá subtraíram altos valores em dinheiro em espécie. Durante a delito, um dos delinquentes realizou disparo de arma de fogo que atingiu as costas da vítima, que somente não veio a óbito em razão do rápido atendimento médico. Durante as investigações, JOSE ANASTÁCIO foi identificado no crime e está preso desde o dia 23.04.2023. Seguindo as investigações, o NHPP passou a investigar FRANCISCO JONATHAN FRANÇA GOMES como outro participante do crime.





O suspeito FRANCISCO JONATHAN FRANÇA GOMES foi abordado semanas após os crimes na condução da motocicleta Honda Biz roubada no dia 29.03.2023 que também foi identificada como sendo um dos veículos envolvidos no latrocínio tentado do dia 21.04.2023.





Além disso, as buscas resultaram na apreensão de 02 (dois) aparelhos celulares que serão analisados.





Após os procedimentos, o preso foi entregue ao Poder Judiciário.





As investigações seguem para identificar outros envolvidos no crime citado.





Importante destacar ainda a participação da população através de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral 3677-4711.