CÂNCER: Potencial tratamento revolucionário foi apresentado por pesquisadores

Um potencial tratamento revolucionário contra o câncer foi apresentado nesta terça-feira (1º) por pesquisadores do City of Hope, uma das maiores organizações de pesquisa e tratamento da doença nos EUA. Em um estudo publicado na revista Cell Chemical Biology, eles detalharam como funciona a pílula AOH1996.





O fármaco, testado com sucesso em camundongos, tem como alvo a proteína PCNA (antígeno nuclear da célula em proliferação, na sigla em inglês), que é essencial para a replicação de células saudáveis. Em células cancerígenas, porém, a PCNA mutante pode contribuir para o crescimento e a sobrevivência do tumor.





Os cientistas aplicaram o medicamento em mais de 70 linhagens celulares de câncer e em várias outras células normais de controle.





Eles observaram que a pílula matou seletivamente somente as células cancerosas, mas não interrompeu o ciclo reprodutivo de células-tronco saudáveis.





A terapia com a AOH1996 foi eficaz no tratamento de células de vários tipos de câncer — mama, próstata, cérebro, ovário, colo do útero, pele e pulmão — em pesquisas pré-clínicas (in vitro e em ratos). A pílula vem sendo desenvolvida pela equipe da professora Linda Malkas há 20 anos.





(R7)