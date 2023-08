A VIOLÊNCIA É AVASSALADORA NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE

O proprietário de uma sucata automotiva foi morto por disparos de arma de fogo no inicio da noite da terça-feira (1º/08) no bairro Planalto em Tianguá. A vítima estava no interior do estabelecimento localizado ao lado da Prefeitura do município quando foi surpreendido pela chegada de dois indivíduos armados que realizaram vários disparos contra ele e depois fugiram em uma motocicleta.





Segundo a Polícia Militar, Francisco Rubens Lima, tinha 42 anos e foi atingido por pelo menos cinco disparos de arma de fogo. Ele ainda chegou a ser socorrido ao hospital mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu.





A Polícia Civil abriu inquérito e investiga o crime, bem como suas motivações. A Policia Militar realiza diligências no sentido de capturar os criminosos.





Com informações de Ibiapaba 24h