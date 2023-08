Estoquista (distribuidora em Sobral)



-Experiência na função;

-Experiência no segmento de pets (será um diferencial);

-Ensino médio;

-Proatividade e disponibilidade.





Repositor (loja em Sobral)



-Experiência na função;

-Experiência no segmento de pets (será um diferencial);

-Ensino médio;

-Proatividade e disponibilidade.



Obs. 1: ambas as vagas, são para imediato.

Obs. 2: enviar currículo até 07.08.23, para o e-mail allforpetsobral@gmail.com

