Acusados de matar três policiais militares em bar vão a julgamento em Fortaleza

Os seis homens acusados de atuarem no assassinado de três policiais militares em um bar no Bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza, vão a júri popular a partir desta quarta-feira (23). O julgamento ocorre cinco anos após o crime, que aconteceu em agosto de 2018. Na ocasião, os agentes estavam em um momento de lazer no estabelecimento quando foram executados.



As vítimas são o 1º sargento José Augusto de Lima, 58 anos; o 2º tenente Antônio Cezar Oliveira Gomes, 50 anos; e o subtenente Sanderley Cavalcante Sampaio, 46 anos. Somente o subtenente Cavalcante ainda era policial em atividade.

Horas após o crime, três homens foram presos, e um quarto suspeito morreu após reagir à abordagem policial. No dia seguinte, o número de capturados subiu para seis, entre eles, os apontados como mandantes do triplo homicídio.

Serão julgados: Fabiano Cavalcante da Silva;

Francisco Wellington Almeida da Silva;

Waldiney de Melo Lima;

Lucas Oliveira da Silva;

Charlesson de Araújo Souza e

Raimundo Costa Silveira Neto. Fabiano, Raimundo e Waldiney, que estavam presos à época, são apontados como os mandantes das mortes.

Conforme o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o júri será aberto ao público, respeitando a capacidade de lugares do Salão. A previsão é que ocorra até a próxima sexta-feira (25).

Se durar os três dias, será um dos maiores julgamentos da história do Estado, ficando atrás apenas do julgamento da Chacina do Curió, que durou mais de 63 horas e levou a condenação de quatro policiais militares.

