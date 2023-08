Ataque a tiros deixa homem morto e seis baleados dentro de bar no Ceará

Um homem de 34 anos foi morto e seis pessoas ficaram feridas neste domingo (27) em um bar na localidade de Jatobá, em Quixadá , a 167 km de Fortaleza. Ninguém foi preso. A vítima foi identificada como Edimar Carneiro.





Segundo relatório policial, as pessoas estavam nesse bar chamado Ideal. O bar fica às margens de uma rodovia no distrito de Custódio. Testemunhas afirmaram que um homem de carro se aproximou e atirou da porta do carro. Entre os feridos tem uma mulher, conforme a polícia. Um homem que segue internado levou um tiro no abdômen.





A Secretaria da Segurança Pública afirmou que as pessoas feridas foram socorridas para uma unidade de saúde, cinco delas já tiveram alta e confirmou que a sexta não corre risco de morte.





Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado fizeram os primeiros levantamentos no local da ocorrência.





O caso está a cargo da Delegacia Regional de Quixadá, unidade que apura os fatos e realiza investigações para identificar a autoria do crime.





G1 CE