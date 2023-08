Cão se perde após tutor capotar carro em Fortaleza, e bombeiros encontram animal em rio

Um cão foi encontrado nadando no rio Cocó após o tutor capotar o carro onde estava com o animal e a filha de 7 anos na rodovia CE-010, próximo à ponte da Sabiaguaba, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (28).





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro trafegava no sentindo praia-sertão quando o condutor, um médico de 38 anos, perdeu o controle, cruzou o canteiro central, capotou, derrubou uma grade do parque de preservação da Sabiaguaba e parou em uma área de mangue.





Pai e filha ficaram presos e foram resgatados do veículo por uma equipe do Corpo de Bombeiros com cerca de 12 agentes, que estava participando de uma instrução a 300 metros do local do acidente. O médico apresentava trauma cranioencefálico e estava com suspeita de fratura na cervical.





A criança estava na cadeirinha e não ficou ferida. Os dois foram levados em ambulâncias do Samu para um hospital particular.





Já a cadela de estimação das vítimas, se perdeu durante o acidente e foi localizado pelos agentes nadando no rio Cocó. O animal estava assustado, mas não apresentava ferimentos. Ele foi entregue a mulher do médico.