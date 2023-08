“Barbaridade”, dispara Valdemar sobre operação contra Zambelli

Presidente do PL crê que está em curso uma "perseguição" contra o seu partido.

Nesta quarta-feira (2), o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, descreveu a operação da Polícia Federal (PF) contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) como “barbaridade”. De acordo com ele, está em curso uma “perseguição contra o PL” que não “tem como acabar bem”.





Em sua reflexão, Valdemar ainda lembrou da operação na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no último dia 3 de maio.





– Que barbaridade. Não respeitam os deputados que têm imunidade. Isso não tem como acabar bem. Invadiram a casa do ex-presidente da República. É uma perseguição contra o PL, que não entendo como o Poder Judiciário não enxerga que isso não tem como acabar bem – declarou ele à CNN Brasil.





ENTENDA





Nesta quarta, a PF deflagrou a Operação 3FA contra Zambelli e o hacker da “Vaza Jato”, Walter Delgatti, que acabou sendo preso.





Ao todo, a PF cumpre quatro mandados de busca e apreensão, em Brasília. Há ainda um mandado de prisão preventiva, em São Paulo.





De acordo com o jornal O Globo, agentes da PF estiveram no apartamento e no gabinete da deputada, em Brasília. Já em São Paulo, eles foram até a casa do hacker.





Zambelli é investigada por supostamente contratar Delgatti para fraudar as urnas eletrônicas e tentar inserir no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme relato do hacker.





(Pleno News)