Bope detona granada encontrada no depósito da Delegacia de Santa Quitéria e confirma que artefato era do ataque a viatura

Policiais do esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) estiveram na tarde desta segunda-feira (31/07) no depósito da Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria, para fazer a retirada e destruição do artefato explosivo encontrado mais cedo no local, onde ficam guardados os veículos apreendidos.





De acordo com o subtenente Silva, a granada apresentava sinais de oxidação e pelas características, concluiu-se que foi o mesmo material utilizado para explodir a viatura no ano passado, em 31 de julho. O artefato foi levado à um local seguro, onde foi realizada a sua destruição.





Em entrevista ao A Voz de Santa Quitéria, o militar explicou o potencial altamente lesivo da granada, num raio de até quatro metros, se detonada, poderia ocasionar lesões graves e até perda de membros. "Acho que o indivíduo que usava este material percebeu a aproximação de alguma força policial e se desfez deste material, dentro deste terreno", destacou.





O explosivo foi encontrado por uma equipe de funcionários da limpeza pública do município, que estava limpando o local. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o caso será investigado pela própria Delegacia Municipal.

(A Voz Sta. Quitéria)