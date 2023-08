Na manhã desta terça-feira (1º), uma viatura da Polícia Militar foi atingida com tiros de fuzil, em Santos (SP). Uma policial ficou ferida e foi socorrida às pressas para a Santa Casa do município. As informações são da Record TV.





Uma câmera de segurança registrou o momento em que a quadrilha desce do carro e dispara contra a viatura.





Um suspeito foi morto, segundo informações preliminares.