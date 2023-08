Harvard enumera os 7 empregos que mais trazem infelicidade

Universidade realizou estudo de 85 anos sobre qualidade de vida profissional e deu dicas de como melhorá-la.

Há 85 anos, a Universidade de Harvard vem se dedicando a conduzir uma pesquisa sobre a qualidade da vida profissional e finalmente anunciou as conclusões de seu estudo minucioso. Nele, a academia aponta quais fatores podem aumentar ou diminuir a satisfação no trabalho e enumera quais são os empregos que tendem a gerar mais infelicidade.





Para responder a essas perguntas, a Universidade veio fazendo um questionário a cada dois anos com mais de 700 profissionais ao redor do mundo, desde 1938.





Dessa forma, Harvard concluiu que as pessoas mais infelizes em seu trabalho costumam ser as que não têm a oportunidade de interagir com uma equipe. Na avaliação da instituição, o fator determinante para a felicidade profissional está em boas relações interpessoais.





Portanto, empregos que trazem tarefas mais solitárias, ou que possuem plantões noturnos, tenderiam a trazer mais insatisfação às pessoas. Por outro lado, ter contato com outros indivíduos em situações estressantes e de alta competitividade também pode gerar sentimentos negativos.





– Se você é incentivado a trabalhar em equipe, a construção de relações é facilitada. O mesmo não acontece se o esperado é que o funcionário trabalhe sempre sozinho ou que entre em competição com os colegas – explicou Robert Waldinger, professor de psiquiatria da Harvard Medical School e diretor do Harvard Study Of Adult Development, em entrevista ao CNBC Make It.





Dessa forma, a dica dos cientistas para os trabalhadores é que eles busquem desenvolver vínculos com colegas de equipe e tente compartilhar interesses, como livros e jogos, por exemplo. Nesse sentido, seria positivo buscar locais de trabalho onde assuntos não relacionados ao emprego sejam permitidos.





Os pesquisadores também aconselham a não temer pedir ajuda ou orientação e estar disponível a ajudar seus companheiros.





Confira abaixo a lista dos 7 empregos que mais causam infelicidade, segundo Harvard:





– Entregadores

– Motoristas de caminhões de longa distância

– Guardas de segurança

– Trabalhos com horários noturnos, como vigilantes e porteiros

– Trabalhos remotos

– Atendimento ao cliente

– Comércio varejista





Pleno News