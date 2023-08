DERRAMAMENTO DE SANGUE EM CAMOCIM-CE: POLÍCIA REGISTRA HOMICÍDIO A PAULADAS NA RUA DA PIÇARRA

A polícia registrou um crime de homicídio a pauladas durante a noite deste sábado, 12, aqui em Camocim. A vítima foi identificada como Francisco Albeci Silva Carvalho, de 63 anos. O acusado é conhecido como Alcione, que já tem passagens pela polícia.





O blog Camocim Polícia 24h apurou que por volta das 23h15, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência em que um indivíduo estaria espancando outro a pauladas na Rua da Piçarra, bairro Apossados. Sem perda de tempo uma equipe de pm's do P.O.G. foram ao local e ao chegar populares informaram que já haviam acionados o Samu e que o homem já estava morto em decorrência das lesões a "pauladas". Ainda segundo a polícia, o agressor teria fugido e adentrado o matagal.









Motivação





Conforme a polícia, o acusado teria cobrado ciúmes de sua companheira com o idoso. Ele teria se armado com um pedaço de pau e começado a desferir golpes na cabeça e rosto da vítima que estava em cima de sua bicicleta e não teve chance de defesa. Equipes policiais realizam diligências a procura do acusado.





Camocim Polícia 24h