Filho é preso por tentar matar o pai a facadas, no Dia dos Pais, na zona rural de Santa Quitéria

Um filho tentou matar o próprio pai a golpes de faca, na tarde deste domingo (13/08), Dia dos Pais, na localidade de Barreira Vermelha, zona rural de Santa Quitéria, na divisa com o município de Groaíras.





Segundo policiais que atenderam a ocorrência, há um desentendimento familiar entre o acusado Eurico Machado Vasconcelos, 27 e a vítima Raimundo Nonato Vasconcelos. Os dois moram juntos.





Ao chegar em casa bastante alcoolizado, Eurico passou a discutir com a irmã, momento em que o pai interviu e acabou sendo lesionado por diversas vezes na altura do tórax. A situação só não teria evoluído para o pior, graças ao cunhado que estava no local e conseguiu dominá-lo, tomando-lhe a faca.





Raimundo Nonato foi socorrido para o Hospital Municipal de Groaíras e depois transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral em estado gravíssimo, inclusive com perfuração que atingiu o pulmão, onde passou por cirurgia ainda durante a noite.





Quando a Polícia chegou ao local, o filho demonstrava naturalidade e achava até que o seu genitor havia morrido, deixou claro que não gosta dele e não evidenciava qualquer arrependimento pelo crime cometido. Ele foi preso em flagrante, tendo sido conduzido para a Delegacia Regional de Sobral e autuado por tentativa de homicídio.





Com informações do Sobral na Mídia