Eduardo Bolsonaro comemora vitória do candidato de direita Javier Milei nas eleições primárias argentinas

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se mostrou celebrou o resultado das eleições primárias na Argentina, onde Javier Milei, um economista de direita, saiu vitorioso. Em uma publicação no Twitter, o parlamentar disse que há um ano, isso era apenas um sonho, mas agora se tornou realidade.





“Milei vence as primárias na Argentina. Se fizesse 25% já seria vitorioso, obteve mais de 30% Um ano atrás era um sonho, daí virou meta e hoje é realidade. Um excelente começo para o que pode ser a mudança real que a Argentina precisa Com vizinhos livres do socialismo o Brasil tem um ambiente mais favorável retomar o caminho da liberdade. Aguante,@JMilei” escreveu Eduardo.





(Gazeta Brasil)