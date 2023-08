Cerca de 20 kg de maconha são apreendidos pela polícia na Grande Fortaleza

Cerca de 20 quilos de maconha foram apreendidos pela polícia em uma área de mangue no Bairro Parque Soledade, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (23). Ninguém foi preso.









De acordo com a Polícia Militar, agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) estavam fazendo um patrulhamento na região quando avistaram pessoas em atividade suspeita entrando em um mangue.





A equipe foi até o local verificar a movimentação e encontrou na área dois sacos contendo 35 tabletes do entorpecente, além de um pote de suplemento com a droga, totalizando 19,950 quilos de maconha. Os suspeitos não foram localizados.





A droga foi encaminhada para a Delegacia Metropolitana de Caucaia. Agora, a Polícia Civil seguirá com as investigações para identificar e capturar os envolvidos com o tráfico de drogas na região.





Fonte: G1/CE