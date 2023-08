Ciro Nogueira: Impeachment de Dilma foi “golpe”, mas de “sorte”

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) rebateu de forma irônica o comentário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que defendeu a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) após a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) de arquivar uma ação de improbidade contra ela no caso das “pedaladas fiscais”.





“O impeachment de Dilma foi golpe sim. Golpe de sorte para o Brasil: a presidente que pedalou e levou o país à maior recessão de sua História foi afastada pelo Congresso e STF, com apoio das ruas. Foi o fim do desastre”, escreveu Ciro Nogueira em rede social.





No sábado, Lula disse que é preciso “reparar” Dilma. Nogueira, por sua vez, afirmou que o impeachment da petista foi um “golpe de sorte” para o país.





A decisão do TRF-1, divulgada nesta segunda-feira (21), se deu em decorrência do julgamento de uma apelação do Ministério Público Federal (MPF) contra decisão de primeira instância, do ano passado, que arquivou a ação contra os acusados. Votaram a favor da ex-presidente e dos outros acusados o relator do processo, Saulo Casali Bahia, o juiz Marllon Souza e o desembargador Marcos Vinícius Reis Bastos.





Em setembro de 2022, a quinta câmara de Coordenação de Revisão do MPF arquivou o inquérito que deu sustentação ao impeachment de Dilma, no ano de 2016, quando a petista e os demais alvos da investigação foram acusados de improbidade pelo uso de bancos públicos para maquiar o resultado fiscal. A prática teria feito com que a União atrasasse o repasse de verba às instituições.

O impeachment de Dilma foi golpe sim. Golpe de sorte para o Brasil: a presidente que pedalou e levou o país à maior recessão de sua História foi afastada pelo Congresso e STF, com apoio das ruas. Foi o fim do desastre. — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) August 27, 2023