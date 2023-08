CONFIRMADO! CORPOS ENCONTRADOS NA ZONA RURAL DE GRANJA SÃO DOS IRMÃOS DE MARTINÓPOLE

Nesta terça-feira, 29, familiares confirmaram no IML de Sobral que os corpos dos dois jovens encontrados em uma cova rasa dentro de uma mata no povoado de Buaçu, distrito de Paula Pessoa, zona rural de Granja, são realmente dos jovens Antonio José Azevedo Pereira, 20 anos, e José Glauberto Azevedo Pereira, de 18, ambos residentes em Martinópoles e que estavam desaparecidos deste a noite de sábado, dia 26. Uma irmã dos jovens já tinha os reconhecido através de fotos dos corpos ainda no local onde foram encontrados. Há muita especulação, no entanto, ainda não se sabe a motivação da barbárie. Ambos já tinha passagens pela polícia. A Polícia Civil iniciará as investigações na tentativa de elucidar este crime e prender os assassinos.





(Camocim Polícia 24h)