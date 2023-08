Dona de casa sobralense faz apelo emocionada “Precisamos de alimentos”

Infelizmente, denúncias dessa natureza são comuns na cidade de Sobral.

Maria de Fátima Andrade Costa, 24 anos, reside na rua Elpídio Ribeiro da Silva, bairro Campo dos Velhos. A mãe de família tem um casal de filhos, a menina tem apenas um ano e oito meses de vida, o garoto tem cinco anos, em relato emocionada ela fala que a coisa não está fácil, seu esposo não tem um emprego fixo e faz trabalhos temporários, o chamado bico.





A situação piorou quando seu filho convulsionou, a jovem relata que entrou em desespero em busca dos hospitais, os médicos receitaram medicamentos, e que ela precisa fazer uma tomografia urgentemente em seu filho, a fim de descobrir as causas da convulsão, emocionada ela menciona que chorou no CSF do Campo dos Velhos em busca do tal procedimento. Segundo ela, o exame demoraria cerca de dois anos.

Ela recebeu a autorização, só que não era, como o médico pediu o exame com urgência, iniciava ali uma maratona entre o CSF do Campo dos Velhos e o Hospital Regional Norte (HRN), até que enfim ela conseguiu marcar o exame para o dia 14 de setembro de 2023.





Devido aos grandes problemas financeiro, ela resolveu pedir a ajuda do povo sobralense, “é difìcíl ver os filhos pedindo algo e a gente não ter como dar”, Precisamos de alimentos, estamos com fome” relata Fátima. no mês de julho a luz da residência da família foi cortada, depois por um longo esforço conseguiu pagar a dívida e religar. A água também está na pendência por conta de faturas atrasadas.





A família colocou a disposição da população um PIX para quem quiser e puder ajudá-los.





PIX – 61814710302 – CPF – Maria de Fátima Andrade Costa