Familiares e amigos pedem justiça pela tragédia que ceifou a vida da Sra. Maria Valdelene do Nascimento Gomes, esposa do nosso querido amigo Itamar Gomes (Homem do Sapato Preto).

O sinistro aconteceu por volta das 14h do dia 29/04/2023, no bairro Pedrinhas, quando uma caçamba desgovernada atropelou e matou Maria Valelene, que caminhava pela calçada.

Os familiares querem mais agilidade no andamento do processo que irá julgar o caso.