Superlua Azul: saiba o melhor horário para ver o fenômeno raro que acontecerá nesta semana

Na próxima quarta-feira, 30 de agosto, os entusiastas da lua terão uma oportunidade rara de observar a segunda e última Superlua do ano: a Superlua azul. Nesse dia, a lua estará mais próxima da Terra, o que a tornará maior e mais brilhante, pois estará no ponto de sua órbita mais próximo do nosso planeta, chamado perigeu.





Segundo a NASA, a próxima ocorrência de uma Superlua azul só acontecerá daqui a 11 anos, em 2032. Isso torna esse evento ainda mais especial para os amantes da observação lunar.

Quando vai ser a Superlua azul?





A segunda lua cheia do mês de agosto ocorrerá enquanto a lua estiver em sua posição mais próxima à Terra. No dia 30 de agosto, o satélite natural estará a uma distância de 357.344 quilômetros do nosso planeta. Em média, a separação entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 384.400 quilômetros.





De acordo com Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional, uma instituição de pesquisa ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), “Os observadores poderão notar uma lua mais brilhante do que em outras ocasiões. O fenômeno poderá ser visto em todas as regiões do planeta, desde que as condições climáticas sejam favoráveis”.





Quando a lua está cheia e em sua posição de maior proximidade à Terra, ela aparece cerca de 7% maior devido à sua proximidade, e 15% mais brilhante, uma vez que reflete uma maior quantidade de luz solar em direção ao nosso planeta, quando comparada a uma lua cheia comum.









Qual será o horário da Superlua azul?





O momento exato da ocorrência da Lua Cheia varia de acordo com os fusos horários.





No horário de Brasília, a Lua Cheia ocorrerá às 22h35;

No fuso horário -4, a Lua Cheia está prevista para as 21h35;

No fuso horário -5, a Lua Cheia acontecerá às 20h35;

No fuso horário -1, a data muda para 31 de agosto, marcando a Lua Cheia para as 0h35;

Para os demais fusos horários (0, +1, +2, etc.), a “Superlua azul” também será em 31 de agosto.





O que é uma superlua?





Para compreender esses fenômenos astronômicos, é essencial ter uma compreensão da órbita da Lua. O satélite natural da Terra completa uma volta completa ao redor do nosso planeta a cada 27,3 dias, passando pelas quatro principais fases: lua nova, crescente, cheia e minguante. Dado que esse ciclo é mais curto do que um mês, é natural que certas fases lunares se repitam dentro do mesmo período.





A trajetória da Lua em torno da Terra não é uma circunferência perfeita, mas sim uma elipse, um tipo de círculo levemente achatado. Isso resulta em uma variação na distância entre a Lua e a Terra ao longo do percurso, causando flutuações a cada órbita.





O ponto mais próximo da Terra que a Lua atinge em sua órbita é conhecido como perigeu, e, em média, está a cerca de 362 mil quilômetros de distância. Por outro lado, o ponto mais distante é chamado de apogeu e está, em média, a aproximadamente 405 mil quilômetros de distância.





O termo “superlua” foi introduzido em 1979 pelo astrólogo norte-americano Richard Nolle. Ele se refere a uma Lua nova ou cheia que ocorre quando a Lua está em sua maior proximidade da Terra, ou seja, pelo menos 90% da distância em relação ao ponto mais próximo.





Quanto a superlua fica maior do que a lua?





Embora haja uma diferença de aproximadamente 43 mil quilômetros entre o perigeu e o apogeu da órbita lunar, a variação no tamanho da Lua observada a olho nu a partir da Terra não é excessivamente marcante, alcançando no máximo cerca de 14%.





Conexão Política