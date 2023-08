Filho é preso após matar o pai a golpes de faca em Nova Russas

Acusado e vítima tinham relacionamento conturbado por causa de bebedeiras.

Um idoso de 76 anos foi morto a golpes de faca pelo próprio filho, na noite desta segunda-feira (28/08), na localidade Lajedo Grande, zona rural de Nova Russas.





Por volta das 18h50, dentro de casa, Roberto Vieira da Silva, 41, pegou um facão e atingiu o seu pai Francisco Vieira do Nascimento com golpes no lado direito do pescoço, costas e abdômen. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital José Gonçalves Rosa, porém não resistiu a gravidade dos ferimentos e foi a óbito.





A versão apresentada pelo acusado é que Francisco e ele sempre tiveram um relacionamento conturbado, principalmente depois da morte da sua mãe, ocorrida há exato um ano. O idoso costumeiramente reclamava e não gostava quando Roberto chegava em casa alcoolizado, desencadeando assim esta desavença fatal.





Aos policiais militares, ele disse que pegou a arma branca que estava na cozinha, foi até o alpendre onde o pai estava sentado fumando e desferiu as perfurações.





Após a prisão, o indivíduo foi levado para a Delegacia Regional de Crateús, onde foi autuado em flagrante pelo crime. O corpo de Francisco foi encaminhado para o núcleo da Perícia Forense.





(A Voz Sta. Quitéria)