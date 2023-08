Criminoso ameaçou porteiro de prédio de Copacabana antes de atirar: ‘Vai morrer’

O áudio da câmera de segurança da portaria do prédio em Copacabana onde trabalhava o porteiro José Jailton de Araújo, morto no dia 7 de agosto, mostra uma parte do diálogo entre o assassino e a vítima. O homem, que ainda não foi identificado, pediu as chaves de uma sala, ao mesmo tempo em que o ameaçava de morte.





Assassino: “Cadê a chave da sala de reunião?”

José Jailton: “Não tem sala de reunião”.

Assassino: “Cadê a chave da sala de reunião?”

José Jailton: “Não tem não, cara. Não tem não, filho. Não tem não, cara”.

Assassino: “Bora! Cadê a sala de reunião?”

José Jailton: “Não tem sala de reunião nenhuma”.

Assassino: “Vai morrer! Aqui, está achando que eu estou mentindo”.

José Jailton: “Não tem nada, não”.





O assassino ainda liga para alguém para dizer que o porteiro afirmou que não tem uma sala de reunião no edifício.





Assassino: “Alô. Ele está falando que não tem nada não. Está falando que aqui não tem sala de reunião, não”.





Depois, o criminoso insiste.





"Vou te matar agora. Cadê a chave?”, disse o bandido.





Logo depois da discussão, o bandido e o porteiro começaram uma briga em frente a sala da portaria. José Jailton foi baleado e morreu na hora. O criminoso levou os celulares do porteiro e um aparelho do condomínio. Ele fugiu.





A família do porteiro pensa em voltar para o Nordeste. Os parentes, nascidos na Paraíba, cogitam voltar ao estado natal depois da morte de Jailson pelo falso entregador.





“A gente pediu até que avaliassem a possibilidade de vir embora. A viúva também é do Nordeste, não está trabalhando, então está avaliando a possibilidade de voltar”, disse o irmão do porteiro, José Nivaldo.





Jailton era o caçula de uma família de nove irmãos, e há pelo menos 20 anos trabalhava no prédio do Centro.





“Jailton estava com 48 anos de idade. Foi para o Rio com 22. Passou mais ou menos 20 anos trabalhando nesse mesmo prédio”, lembra o irmão do porteiro.





Suspeito levou dois celulares





A polícia ainda tenta identificar e localizar o homem que matou Jailton, e levou os celulares do porteiro e o aparelho que pertencia ao condomínio. As câmeras de segurança mostram com nitidez o rosto do assaltante.





A filha de Jailton deveria começar a estudar no início de agosto. Foi aprovada no curso de letras na Universidade Federal do Rio, a UFRJ. Mas, abalada com a morte do pai, ela não conseguiu começar os estudos.

O caso





O porteiro José Jailton de Araújo, de 48 anos, foi morto por um ladrão que fingia ser entregador durante um assalto a um prédio no Centro do Rio de Janeiro. O porteiro chegou a reagir e a lutar com o criminoso, mas acabou baleado.





O episódio foi no dia 7 de agosto, na Rua Carlos de Carvalho, e todo o crime foi gravado por câmeras de segurança.





O bandido rende José Jailton com uma arma. Ele pega chaves do prédio e faz perguntas à vítima — a principal linha de investigação da polícia é que o criminoso pretendia roubar algum apartamento. O ladrão faz ameaças e dá um tapa no rosto do porteiro.

Depois de falar ao telefone, ele agride mais uma vez José Jailton, que então reage e tenta pegar a arma do bandido.





A luta corporal dura alguns segundos, até que o criminoso atira contra o porteiro, que morre na hora. Depois, o assassino junta as coisas, volta na sala, pega celulares e foge.





A Delegacia de Homicídios investiga o caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.





G1