Moradores colocam corpo no meio da rua em protesto na Zona Norte de Aracaju

Moradores do Bairro Porto Dantas, na Zona Norte de Aracaju, colocaram o corpo de um idoso no meio da Avenida Euclides Figueiredo, durante um protesto na manhã desta terça-feira (29). Eles cobram justiça, pela morte do idoso que foi atropelado no último domingo.



Ele foi identificado como Givanildo Santos, de 61 anos. Um primo dele, Railton Ferreira, contou que o idoso, que tinha transtornos mentais, tentava atravessar de bicicleta a avenida, na faixa de pedestres, quando foi atingido por um carro da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). “Essa foi a única forma que encontramos para chamar a atenção das autoridades. Meu primo foi atropelado e o motorista nem parou para prestar socorro. Ele foi levado pelo Samu para o Huse, mas morreu quando chegou lá”, contou.

Por conta do protesto, o trânsito ficou bloqueado por cerca de uma hora e meia nos dois sentidos da avenida e foi liberado por volta das 6h30.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) acompanharam o protesto.

O que diz a Adema

A Adema informou que o motorista envolvido no caso, pertence a uma empresa terceirizada que presta serviço ao órgão, e que o mesmo não estava trabalhando no momento do atropelamento. Informou ainda que foi solicitado o afastamento do motorista.

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP) informou que foi aberto um inquérito na Delegacia de Delitos de Trânsito para apurar o caso.

