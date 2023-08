Funcionária de hospital dança com recém-nascido no bolso

Um vídeo que circula nas redes sociais tem gerado indignação nos internautas. Nas imagens, uma funcionária do hospital Marieta Konder Bornhausen, de Itajaí, em Santa Catarina, canta e dança o hit viral “Desenrola, bate, joga de ladinho” com um recém-nascido dentro do bolso do jaleco cirúrgico.



Em nota, o hospital afirma que a funcionária é fisioterapeuta de uma empresa terceirizada. O Marieta disse que vai tomar medidas jurídicas de âmbito criminal, ético-administrativo e cível. Além da funcionária que aparece dançando, o hospital também busca identificar todos os envolvidos na situação.

O Metrópoles procurou o Ministério Público de Santa Catarina, mas não obteve retorno até a última atualização deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.

O vereador da Comissão de Saúde da Câmara de Itajaí, Osmar Teixeira, divulgou as imagens nas próprias redes sociais. Ele chamou o caso de absurdo e assustador. “A maternidade de um hospital não pode admitir algo assim. Isso precisa ser apurado urgentemente”, escreveu.

Nos comentários da publicação, os internautas expuseram suas indignações. “Que falta de profissionalismo e falta de respeito com os pais dessa criança”, disse um. “Queremos justiça sobre essas atitudes e muitas outras que não são filmadas”, pontuou outro.

Metrópoles