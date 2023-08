Indígenas são baleados a 100 km de Lula na véspera da Cúpula da Amazônia

Quatro indígenas Tembé foram baleados em Tomé-Açu, Pará, a cerca de 100 quilômetros de onde o presidente Lula (PT) vai participar nesta terça-feira (8) da Cúpula da Amazônia. Os ataques aconteceram na última sexta-feira (4) e nesta segunda-feira (7).





A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) reforçou o policiamento na área do conflito. A Comissão Pastoral da Terra (CPT) também cobrou providências e informou que uma das vítimas foi atingida no pescoço e no maxilar e, por conta da gravidade dos ferimentos, foi encaminhada para Belém por meio de UTI aérea.





O caso acontece em meio aos preparativos para a Cúpula da Amazônia, que acontece em Belém entre os dias 8 e 9 de agosto. Presidentes sul-americanos da região amazônica estarão na cidade para debater questões ambientais e assuntos correlatos.





Após os indígenas serem baleados, pessoas de diferentes etnias foram às ruas em Belém para protestar em apoio aos indígenas envolvidos no conflito. Eles se reuniram nas ruas próximo do Centro de Eventos na capital, onde ocorre a Cúpula da Amazônia.





