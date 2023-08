Interno de Pedrinhas é convocado para Curso de Formação de Oficiais em vaga para negros

Um jovem de 29 anos, identificado como Josivan dos Santos Nogueira, foi aprovado para o Curso de Formação de Oficiais ministrado pela Polícia Militar do Estado em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão (Uema).





O candidato foi agora convocado para se matricular no curso com base em uma liminar concedida pela Justiça – Sétima Vara da Fazenda Pública da Comarca da Ilha de São Luís.





A Uema convocou o candidato em razão do deferimento da liminar pleiteada em processo que trata do sistema especial de reserva das vagas exclusivas para candidatos negros.





Mantido no certame por decisão judicial, Josivan dos Santos Nogueira tem contra si registro de passagem no sistema prisional do Estado, com prisão temporária no Complexo Penitenciário de Pedrinhas.





Via Portal O Informante