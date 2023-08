Motociclista a 200 km/h morreu em rodovia no Ceará onde limite de velocidade é de 60 km/h

O motociclista que morreu em um acidente após bater na lateral de um carro em Caucaia, no Ceará, trafegava com velocidade mais de três vezes acima da velocidade máxima permitida na via.



A colisão ocorreu em um trecho da CE-085 onde motoristas devem limitar a velocidade a 60km/h; João Ingrisson Diógenes do Nascimento, de 28 anos, chegou a dirigir a mais de 200km/h antes de bater na lateral de um carro, no domingo (13).

Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta segunda-feira (14), em uma unidade de saúde. Ele era natural de Jaguaribe.

O acidente foi registrado por uma câmera que estava acoplada em outro motociclista, que também estava trafegando na rodovia em alta velocidade na via.

Nas redes sociais, o jovem costumava postar sobre sua admiração por motos de alta cilindrada e fazia parte de grupos de motociclistas. Na postagem mais recente, ele apareceu com um modelo de moto que pode ultrapassar 200 km/h.

G1 Ceará