“O Governo Lula é uma decepção para os trabalhadores”, dizem metroviários ao anunciar greve geral em Pernambuco

Após uma decisão unânime em Assembleia Geral, os metroviários decidiram pela greve de tempo indeterminado com total paralisação da frota, rejeitando veementemente o reajuste de 3,45% proposto pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o qual não contempla o Piso.





Membros da categoria expressaram insatisfação, afirmando: “O Governo Lula é uma decepção para os trabalhadores metroviários. Na campanha, prometeu retirar a CBTU da privatização, porém segue na mesma linha de Bolsonaro”.





Luiz Soares, presidente do Sindmetro-PE, demonstrou descontentamento com a proposta da SEST. “A categoria sempre se mostrou aberta a negociações. Fizemos paralisações e aceitamos propostas de negociação. Contudo, a empresa não trouxe propostas válidas”, pontuou.





A mediação, conduzida pela procuradora-chefe do MPT em Pernambuco, Ana Carolina Lima Vieira, resultou em um reajuste proposto de 3,45%, sem aplicação no Piso. Luiz comentou: “É uma proposta indecente. Não esperávamos isso do Governo Lula”.





Assis Filho, vice-presidente do Sindmetro-PE, ressaltou a gravidade da situação: “Vamos radicalizar. Greve total. Nada de 40% ou 60%. Queremos 100% de frota parada”.





Leandro Félix, maquinista, fez um apelo direto: “O presidente Lula precisa lembrar que foi eleito pela classe trabalhadora. Prometeu retirar a CBTU do Programa Nacional de Desestatização. Passaram-se oito meses e nada. Vamos agir fortes e unidos”.





Arquimedes, um dos metroviários, completou: “Nossa decepção tem nome: Luiz Inácio Lula da Silva. Não somos como os bolsonaristas. Nós questionamos e vamos à luta”.





