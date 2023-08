Pão com ovo a 25 reais: preço alto em padaria de Belém gera discussão nas redes sociais; entenda

Inaugurada recentemente por um chef paraense, o estabelecimento foi alvo de críticas por conta do alto preço de seus produtos.

Um novo estabelecimento de Belém, no Pará, tem dado o que falar pelos preços praticados. A padaria, que é de propriedade do irmão de um renomado chef paraense, movimentou a web por conta do valor dos lanches: pão com ovo por R$ 25, misto quente por R$ 29 e um croissant por R$ 30 são alguns dos exemplos do cardápio.





O estabelecimento, que fica localizado na Travessa Barão do Triunfo, bairro do Marco, abriu na metade deste mês de julho. As opiniões sobre os valores cobrados pelos itens do cardápio partem de ambos os lados. Há quem critique os preços praticados, tidos como distantes da realidade da maioria dos paraenses. Existem também os defensores, que afirmam que a qualidade dos produtos e dos profissionais justificam os preços.





Quem não gostou dos preços já declarou que não vai visitar o local: “Quero passar longe daí”, escreveu um usuário do Twitter. “O pão com ovo é mais caro que uma cuba de ovos. Esse povo perde a mão”, escreveu outro internauta.





Por outro lado, algumas pessoas fizeram questão de defender o estabelecimento, conduzido por um chef conhecido da cidade, que conta com mais de 18 mil seguidores no Instagram: “Lembrando que o cara é um chef! Não é uma padaria comum. Esse pão com ovo aí deve ser de outro mundo. Pagaria? Quem sabe uma vez pra ter a experiência”, comentou um terceiro usuário do Twitter.





“Quer pagar barato em uma padaria renomada? Vá em um lugar comum”, completou uma quarta pessoa.





(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip) / O Liberal