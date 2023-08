Pecuária passa pela pior crise dos últimos 10 anos, com desvalorização de 25%

O mercado do boi gordo enfrenta uma das piores crises, registrando em 12 meses uma desvalorização de 25% no preço da arroba pago ao pecuarista. Esta é a maior queda em uma década, apesar disso, os consumidores ainda não sentiram a diferença. O preço da picanha no varejo diminuiu apenas 5%, revelam dados da consultoria HN Agro.





A expectativa para o segundo semestre é de exportações aquecidas. O Departamento de Agricultura dos EUA estima que o Brasil aumentará suas exportações em 5% em relação a 2022, ano que já foi recorde para o país. Mesmo com as boas perspectivas de exportação, a precificação tem sido um desafio devido à maior oferta de gado.





Enquanto os pecuaristas enfrentam essa queda de preço, o varejo tem absorvido parte da margem. O varejo não repassou integralmente a alta dos preços da arroba durante seu pico e, agora, não está reduzindo os preços na mesma proporção das quedas.





Sobre a picanha, o cenário sugere que ajustes no preço ainda podem acontecer. No entanto, com a proximidade do final do ano, período de maior consumo, é possível que os preços comecem a reagir.





Hyberville Neto projeta um possível aumento nos preços da carne ao consumidor no final do semestre, especialmente em novembro e dezembro, quando o consumo é tradicionalmente mais elevado.





(Hora Brasília)