Sobral ocupa último lugar em segurança no Brasil

O município de Sobral ocupa a última posição no quesito segurança entre os municípios brasileiros acima de 80 mil habitantes. É o que apontam os dados do Ranking de Competitividade dos Municípios, realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Gove e a Seall.





De acordo com a pesquisa, a existência de um pilar específico no Ranking de Competitividade dos Municípios para abordar o tema da segurança se justifica pelo assunto ser fundamental enquanto métrica de qualidade de vida da população.





Um município com bom nível de segurança atrai cidadãos para ali viverem, estudarem, residirem e montarem negócios. Sem a garantia de segurança que permita uma vida plena aos cidadãos, o município deixará de ser um polo de atração de talentos. Além disso, a população que ali habita perderá a perspectiva de prosperidade de longo prazo no município, deixando de direcionar forças para construir vínculos permanentes com a localidade.





Os dados negativos de Sobral em relação a segurança contrastam com outro índice, o seguimento de qualidade de Educação, que coloca o município de Sobral em primeiro lugar nesse quesito.

O relatório traz o destaque negativo de Sobral que apresenta uma nota no pilar consideravelmente inferior ao penúltimo colocado e se encontra na última colocação também nos indicadores de mortalidade de jovens por razões de segurança e mortalidade nos transportes, além de estar entre as 15 últimas colocações em mortes violentas intencionais. Os resultados da segurança são tão ruins que não conseguem contrabalancear o desempenho obtido nos demais indicadores.

Mesmo com o desempenho ruim no quesito segurança, o município de Sobral figura entre os cinco municípios mais bem posicionados da Região Nordeste, atrás de Recife e Fortaleza. Sobral ocupa a posição de número 136 entre os 410 municípios brasileiros avaliados.





