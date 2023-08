Bolsonaro será submetido a 3 cirurgias em setembro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou, nesta quarta-feira (23), que passará por três cirurgias em setembro. Uma delas, ligada às sequelas da fac@da sofrida durante a campanha de 2018.





Apesar dos procedimentos, Bolsonaro garante estar com saúde “100%”. A declaração foi feita ao repórter Rodrigo Viga da Jovem Pan News, após ser internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para exames de rotina. Fabio Wajngarten, advogado e ex-ministro, afirmou que esses exames avaliam principalmente a situação do sistema digestivo de Bolsonaro e outras questões relacionadas.





Segundo a Jovem Pan News, o ex-presidente deve ter alta já na quinta-feira (24). Ele também confirmou presença na festa do Peão de Boiadeiro de Barretos na sexta-feira (25).