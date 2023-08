STF equipara hom0fobia a cr1me de rac1smo e injúria racial

O Supremo Tribunal Federal decidiu, nesta segunda-feira (21), que ofensas homofóbicas serão tratadas legalmente como crime de injúria racial e, consequentemente, de racismo. Agora, qualquer ato homofóbico será considerado crime inafiançável e imprescritível, sujeito a uma pena de dois a cinco anos de prisão, que pode ser duplicada se cometido por dois ou mais indivíduos.





Esta decisão atende ao apelo da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT). Seis ministros do STF já votaram a favor, incluindo o relator, ministro Edson Fachin. O ministro André Mendonça se absteve.





Lembrando que a equiparação do crime de injúria racial ao de racismo pelo STF ocorreu em 2019, e a legislação atual que define as punições para esses crimes foi sancionada no início de 2023.





(Hora Brasília)