Zezé di Camargo & Luciano, Luxo da Aldeia e shows de stand up: a agenda cultural de Fortaleza neste fim de semana

Ainda pensando no próximo 'rolê'? Toda sexta-feira, o g1 Ceará te ajuda a planejar o fim de semana. O bloco Luxo da Aldeia, que costuma alegrar os carnavais alencarinos, faz uma apresentação especial da Estação das Artes.

O Cinema do Dragão do Mar tem estreia de filme nacional e todo mundo vai poder curtir duas apresentações do humorista Afonso Padilha. Outra dica que você não pode perder é a turnê de 30 anos da dupla sertaneja Zezé di Camargo & Luciano. Vamos conferir?! 😜





🎤 Nesta sexta, às 19h, no Cineteatro São Luiz, Haroldo Guimarães apresenta a Ópera Espilicute, uma obra prima da gaiatice e da arte brasileira, calcada na melhor tradição do humor e da música. Escrito, produzido e estrelado por Haroldo Guimarães, o espetáculo tem direção artística de Déo Cardoso e ilustrações de Rafael Limaverde . O espetáculo conta com a participação de outros humoristas, como o cearense Victor Alen.

🎭 No Teatro Morro do Ouro, anexo do Theatro José de Alencar, acontece o espetáculo Nada de Novo Sob o Sol do Sertão. Ingresso no Sympla e na bilheteria do teatro.





🗣️ Na sexta e no sábado, o humorista Afonso Padilha faz show no Theatro Via Sul. Ingresso no site Ingresso Digital e bilheteria do teatro.





🎭 Artistas visuais Dhiow, da Terroristas del Amor, e Beija Aragão realizam, na próxima sexta-feira (25), um live painting na Escola Porto Iracema das Artes. A atividade complementa o calendário comemorativo do 10º aniversário da Porto. Interessados podem assistir gratuitamente à intervenção. Durante a ação, para além da realização da pintura, os artistas contam uma nova história a partir da pintura, discutindo suas presenças nos espaços da cidade e como dois corpos dissidentes se identificam e se celebram a partir dos encontros.





SÁBADO (26)

🗣️ Os sertanejos Zezé di Camargo & Luciano chegam a Fortaleza com um dos projetos mais especiais e emblemáticos de suas carreiras: a turnê “É o Amor 30 anos”. O show acontece no Auê e promete ao público “uma viagem no tempo”. Os ingressos continuam à venda a partir de R$88 e podem ser adquiridos nas lojas Skyler do Shopping Eusébio e nas lojas Ferrovia Eyewear dos Shoppings Iguatemi, Riomar, North Shopping Fortaleza e Grand Shopping Messejana. As entradas também podem ser adquiridas online.





📣 Na Estação das Artes, o coletivo TruP'irambu traz para a Gare a roda de conversa com importante debate sobre vivências, trabalhos e desafios dos moradores do Bairro Pirambu. Logo após, o bloco Luxo da Aldeia chega carnavalizando.

🎤 No Teatro RioMar Fortaleza, acontece, no sábado, uma homenagem à Andréa Bocelli & Celine Dion. Ingresso no site Uhuu e na bilheteria do teatro.





💃🏽 Em ritmo de comemoração pelos dez anos de fundação, a Escola Porto Iracema das Artes recebe a festa ‘Maré Alta’, realizada pelo coletivo MarÉHouse, no sábado (26). O evento ocorre em frente à Escola, às 17h. Convidando pessoas interessadas a participar de um momento repleto de experimentações de dança, a programação integra o calendário em celebração aos 10 anos da Escola.





📌 Em um galinheiro onde somente galinhas brancas vivem, uma galinha de penas escuras chega para morar e isso causa o maior alvoroço. Esse é o mote do musical infantil “O Galinheiro de Bragança”, que terá sua última apresentação no Teatro Dragão do Mar, neste sábado, 26, às 17h. A história, feita para divertir crianças e adultos, é uma fábula que aborda questões sociais ligadas à aceitação das diferenças e o respeito ao próximo.





👥 A Central Única das Favelas do Ceará (CUFA), em parceria com a Pezinho e Cia, localizada no RioMar Fortaleza, realiza a campanha ‘O Seu Pezinho virou Pezão’, entre os dias 25 e 26 de agosto, sexta-feira e sábado. A ação visa arrecadar calçados infantis, novos e usados, em bom estado, para serem doados. Após a coleta, os calçados serão separados e embalados para serem entregues nas sedes regionais da CUFA Ceará que fará a distribuição para crianças do Estado.





DOMINGO (27)

🎤 Em seu novo show “Dilatados” – que chega a Fortaleza no dia 27 de agosto, no Teatro Riomar - o ator , humorista e palhaço, Marco Luque traz “o “sérumaninho”, “Mustafary” e o motoboy “Jackson Faive”, para trocar aquela ideia sobre tudo de mais dilatado que vem ocorrendo em nossa biosfera terrestre.





📹 O Cinema do Dragão traz duas estreias: ‘Retratos Fantasmas’, de Kleber Mendonça Filho, e ‘Rheingold – o Roubo do Sucesso’, de Fatih Akin. Seguem em cartaz: ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, e ‘Barbie’, de Greta Gerwig, live action da famosa boneca. Os ingressos custam R$ 8,00 (meia) e R$ 16,00 (inteira) de quarta a domingo, podendo ser adquiridos na bilheteria física ou na bilheteria virtual. Às terças, os ingressos custam R$ 5,00 (meia) e R$ 10,00 (inteira).





😋 Domingo (27) tem comida de rua no Festival Merendá, na Estação das Artes. O samba fica por conta do Roda de Bamba e o chorinho com o mestre Macaúba do Bandolim.





🎼 Também no domingo, dois eventos cearenses que se inspiram no Numanice, projeto de pagode da cantora Ludmilla, reúnem público: o Numalaje acontece na barraca Foi Sol (Praia da Leste) a partir das 15h e o LionsNice chega no Bar Cultural Lions, Centro da cidade, a partir das 17h.





🤹🏽‍♀️ Para encerrar a semana, o shopping Riomar Fortaleza recebe, no domingo, 27, às 18h30, o evento “Humor na Praça”, que nesta edição promete entrar em um clima mágico. Com a temática de “Magias e Risadas”, Ciro Santos vai convidar os ilusionistas Eflem, Ice Rick e Pierrot para uma apresentação repleta de truques, que irá arrancar gargalhadas de toda a família. A apresentação é gratuita acontece na Praça de Alimentação, localizado no Piso L3.





💃🏽 EXTRA:





👯🏽‍♂️ Projeto Cirandeiro: