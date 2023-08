Oito pessoas são presas por tráfico de drogas na Região Norte do Ceará

Uma operação das polícias do Ceará, Piauí e Paraíba prendeu nesta quinta-feira (24) oito pessoas por tráfico de drogas na região Norte do estado. As prisões ocorreram nos municípios de Sobral , Fortaleza; Teresina , no Piauí; e João Pessoa , na Paraíba. Além das prisões, foram apreendidos drogas, balanças de precisão, anabolizantes, dinheiro e celulares foram apreendidos pelos investigadores.



De acordo com a polícia, equipes dos Núcleos de Combate ao Crime Organizado da Delegacia Regional de Sobral, e do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas da Delegacia Municipal de Sobral, em parceria com investigadores do Piauí e Paraíba, saíram em para cumprir 11 decisões judiciais contra os suspeitos de tráfico de drogas.

Em Sobral, três homens, que são investigados há cerca de seis meses, foram capturados mediante cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão. Com eles, presos em bairros distintos, foram apreendidos drogas, anabolizantes, comprimidos, seringas, balança de prisão, dinheiro e celulares.

Prisões em outros estados

Com troca de informações entre as Forças de Segurança do Ceará, equipes da Superintendência de Operações Integradas e a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil do Piauí, bem como equipes da Polícia Civil da Paraíba, prenderam mais quatro pessoas.

Em Teresina, um homem foi preso por cumprimento de mandado. Já na Paraíba, um dos investigados foi preso em flagrante com drogas. Também foram autuados a companheira e uma irmã do suspeito por tráfico, desobediência e lesão corporal. Drogas, (maconha e drogas sintéticas), Notebooks, celulares e utensílios para a comercialização do tráfico também foram apreendidos.

