12 COISAS QUE UM HOMEM FAZ QUANDO TEM UMA 4M4NTE , SEGUNDO UM DETETIVE PARTICULAR

Se você está preocupado com a possibilidade de que seu parceiro possa estar tendo um caso extraconjugal, há sinais que podem ajudar a identificar essa situação. Um detetive particular compartilhou um guia com dicas para ajudar as mulheres a reunir evidências e confrontar seus parceiros de forma assertiva sobre a infidelidade. Preste atenção nessas pistas importantes:





Observe mudanças nos gostos musicais





Quando um parceiro está envolvido com um amante, é comum que seus gostos musicais mudem repentinamente. Se você notar um interesse súbito em um gênero musical ou artista que antes não agradava ao seu parceiro, isso pode ser um sinal de que ele está refletindo os gostos musicais da outra pessoa.





Verifique o banco do passageiro no carro





Um dos sinais físicos mais óbvios de que alguém esteve no carro do seu parceiro é a mudança na posição do banco do passageiro. Se perceber que o banco foi ajustado, pode ser um indicativo de que outra pessoa esteve com ele no veículo.





Preste atenção à quilometragem do carro





Se houver um aumento significativo na quilometragem do carro sem uma explicação plausível, isso pode ser um alerta importante de que ele esteve em locais desconhecidos e que requerem mais deslocamento.





Observe a proteção do telefone e redes sociais





Se o parceiro torna-se mais protetor em relação ao telefone e suas redes sociais, é um sinal de que algo está sendo escondido. Atender chamadas em locais privados e evitar compartilhar informações também pode ser suspeito.





Fique atenta às mudanças no desejo sexual





Uma mudança repentina no desejo sexual pode ser indicativa de culpa por infidelidade. Se ele está evitando o sexo ou tentando encobrir sua infidelidade, pode ser um sinal de alerta.





Observa se ele evita conversar com você





Pequenas mudanças na comunicação podem ser significativas. Se ele costumava compartilhar detalhes sobre o dia dele e, de repente, se tornou evasivo e relutante em falar, isso pode indicar que ele está evitando falar com você por medo de revelar algo comprometedor.





Fique de olho nas novas roupas





Se ele compra roupas novas, especialmente roupas íntimas ou agasalhos, e isso não é comum para ele, pode ser um indício de que ele está se arrumando mais para outra pessoa.





Observe mudanças na personalidade





Uma mudança significativa na personalidade, como tornar-se mais reservado, argumentativo ou menos afetuoso, pode ser um sinal de infidelidade. Essas mudanças podem ser resultado de culpa ou da influência da pessoa com quem ele está envolvido.





Ele prefere lavar a própria roupa





Se ele começa a lavar suas próprias roupas para evitar que você encontre marcas de batom ou outros sinais de uma possível traição, isso pode indicar que ele está escondendo algo.





Fique atenta a novas frases e expressões





O uso de novas frases e expressões pode ser um indício de que ele está passando muito tempo com outra pessoa e adquirindo suas características linguísticas.





Além disso, o detetive particular sugere um plano de cinco etapas para confirmar as suspeitas de infidelidade:





Teste de linguagem corporal





Surpreenda-o aparecendo em seu local de trabalho sem aviso prévio e observe sua reação. Se ele estiver com pressa, distraído ou desconfortável, isso pode revelar que ele pode estar envolvido com outra pessoa.





Teste do telefone





Peça a um amigo ou familiar em comum para ligar para ele e peça para falar com você. Enquanto estiver na ligação, saia da sala e verifique rapidamente o telefone dele, como mensagens de texto, ligações e e-mails.





Rastreie sua localização





Use um aplicativo localizador de telefone ou peça para saber a localização dele quando estiver ausente.





Teste para doenças sexualmente transmissíveis





Quando ele for ao banheiro, tente distraí-lo o suficiente para que ele não dê descarga, e assim, você possa coletar uma amostra de urina para um teste de DST em laboratório.





Teste do perfume





Se ele chegar tarde em casa e você suspeitar que ele esteja com outra pessoa, receba-o assim que entrar pela porta e tente detectar qualquer cheiro incomum. Verifique seus bolsos em busca de recibos suspeitos.





Seguindo essas dicas, você pode ter uma ideia mais clara da situação e confrontar seu parceiro com as evidências necessárias. Lembre-se sempre de abordar o assunto com calma e honestidade para garantir uma conversa aberta e construtiva.





Créditos: Revista Online News