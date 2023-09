Banco Central anuncia duas grandes mudanças no PIX

A partir desta sexta-feira (01), autoridades como órgãos policiais e entidades públicas com atribuições de persecução penal terão acesso a dados vinculados às chaves Pix. O intuito é ampliar as informações disponíveis para investigações, assegurando, contudo, o respeito à privacidade e às regras de restrição de acesso.





Segundo o Banco Central, os dados acessíveis serão nome, CPF, CNPJ, número da agência, tipo de conta e data de abertura. Essa ação busca combater o uso do Pix em atividades criminosas, uma preocupação crescente recentemente.





Em outra mudança positiva para os trabalhadores, o Governo Federal possibilitará o recebimento do saldo do FGTS Digital via Pix, otimizando o acesso dos beneficiários. Testes dessa funcionalidade começaram em agosto e se estenderão até o final de novembro, com a previsão de plena operação já no início de 2024.





(Hora Brasília)