Brasileiro que fugiu de presídio nos Estados Unidos é capturado

Danilo Cavalcante, o prisioneiro brasileiro que fugiu de uma cadeia do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, no final de agosto, foi capturado nesta quarta-feira (13), segundo informou a polícia local.





Cavalcante tinha sido avistado nas últimas horas ao sul de Coventry Township e as autoridades policiais tinham pedido às pessoas da região para que trancassem as suas casas, empresas e propriedades e ligassem para o número 112 se ele fosse localizado.





O brasileiro foi detido sob forte esquema de segurança. Imagens divulgadas pela imprensa mostravam o preso algemado com as mãos atrás das costas antes de ser colocado em uma viatura da polícia e vestido de forma diferente das últimas fotografias oficiais.





O tenente-coronel George Bivens, da polícia da Pensilvânia, tinha avisado na terça-feira que Cavalcante era “extremamente perigoso” e que poderia estar armado.





Danilo Cavalcante, de 34 anos, nascido no Brasil, fugiu da prisão do condado de Chester, em Pocopson Township, no sudeste da Pensilvânia, no dia 31 de agosto. Ele aguardava transferência para uma prisão estadual, depois de ter sido condenado, em 22 de agosto, por ter matado a namorada, Débora Brandão, em abril de 2021, na casa que compartilhavam.





O homem também era procurado por um caso de homicídio no Brasil que remontava a 2017.





Pelo menos 500 de policiais procuravam o fugitivo em uma operação que levou à detenção da sua irmã e à sua possível deportação, confirmou Bivens no último domingo (10).





O agente não quis entrar em detalhes sobre a possível ajuda que os seus familiares poderiam estar oferecendo, mas disse em entrevista coletiva que a detenção da irmã era uma medida para “minimizar ou eliminar” qualquer apoio.





Cavalcante foi visto nos últimos dias em diferentes locais, e na sua fuga, roubou uma van branca que depois abandonou. A polícia tinha estabelecido vários perímetros de segurança, dos quais ele tinha conseguido escapar até hoje.





O fugitivo escapou da prisão escalando entre dois muros do pátio de exercícios. No vídeo divulgado nesta semana, o homem pode ser visto apoiando os braços e as pernas em ambos os lados dos muros e avançando gradualmente até desaparecer de vista.





