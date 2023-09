Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes começa no dia 02 de outubro, no Ceará

Começa no próximo dia 02 de outubro, no Ceará, a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes promovida pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) em parceria com prefeituras. Os estudantes da rede pública de ensino serão os primeiros contemplados, conforme o cronograma divulgado. A partir do dia 30 de setembro, todos os municípios cearenses já estarão abastecidos com doses das vacinas direcionadas a esse público.



O anúncio foi feito nesta segunda-feira (18) durante o evento de comemoração aos 50 anos do Programa Nacional de Imunização (PNI), na Escola de Saúde Pública do Estado (ESP/CE). A imunização é voltada para crianças e adolescentes de zero a 14 anos.

Campanha de multivacinação no Ceará 30 de setembro: municípios abastecidos com vacinas

municípios abastecidos com vacinas 2 de outubro: lançamento oficial da campanha

lançamento oficial da campanha 7 de outubro: dia “D” de vacinação

dia “D” de vacinação 14 de outubro: encerramento da campanha Programa Nacional de Imunizações

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é uma estratégia do Ministério da Saúde para garantir a vacinação de toda a população. Criado em 1973, tem como objetivo principal controlar, eliminar e erradicar doenças por meio da imunização. Ele é responsável por definir as vacinas disponíveis, os grupos prioritários e a logística de distribuição baseado em critérios epidemiológicos e científicos, levando em consideração a gravidade das doenças, o risco de transmissão e a eficácia das vacinas disponíveis.

O programa estabelece calendários de vacinação para diversas faixas etárias e grupos específicos, como gestantes, crianças, idosos e profissionais de saúde, e as atividades de imunização no município de Fortaleza são coordenadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria das Redes de Atenção Primária e Psicossocial (CORAPP).

Portal GCMAIS