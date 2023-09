Começa em Sobral a segunda maior festa de São Francisco no Ceará

Durante o evento acontecerão missas diárias, às 6h, 12h e às 18h30 e confissões a partir das 15h30. Na programação, depois de cada novena, acontecem as quermesses embaixo do viaduto e terão ainda três leilões nos dias 29, 30/9 e dia 4/10 encerrando a festa.





Ainda no dia 8 de outubro acontecerá o sorteio de uma rifa após a missa das 17h. A rifa tem como prêmios: 1 TV led, 1 fogão quatro bocas, 1 bicicleta aro 29, 1 smartphone, 1 airfryer, 1 microondas, 1 batedeira, 1 caixa de som JBL Go3, 1 sanduicheira e um prêmio surpresa.





Frei Sérgio disse para o Portal Paraíso que a festa atrai pessoas de várias cidades da região e que depois da pandemia as celebrações ainda não tinham acontecido de forma campal e este ano já é possível.





“Mandamos todos os ofícios tanto para a Polícia Militar quanto para a Guarda Civil Municipal e Prefeitura de Sobral. Toda essa parte de organização temos seguido tradicionalmente os protocolos para garantir a segurança do povo. No social fazemos a partilha para a Província da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, para a Diocese de Sobral e a outra parte vai para a manutenção diária do Santuário”, disse Frei Sérgio Viana.





Dia 4 de outubro, depois da tradicional procissão às 17h, acontecerá a missa de encerramento do evento às 18h30. Segundo um dos Organizadores, Ozety Miranda, a estimativa de público na procissão de São Francisco varia de 5 mil a 7 mil pessoas, sendo que numa das festas chegou a aproximadamente 10 mil fiéis.





Por Edwalcyr Santos