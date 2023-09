LAMENTÁVEL! Comércio de Sobral entra no “B-R-O BRÓs” com queda nas vendas

O último quadrimestre do ano é a época mais esperada pelo comércio para aumentar as vendas

O termo “B-R-O BRÓs” usado pelos comerciantes em referência aos últimos quatro meses do ano (setembro, outubro, novembro e dezembro) que terminam em ‘bro’, não está muito animador para o comércio de Sobral. As campanhas publicitárias comerciais nesta época do ano, usando o termo, têm o objetivo de estimular o comércio atraindo o consumidor, visando o 13° que muitas empresas já começam pagar parcelado.





O Portal Paraíso conversou com alguns comerciantes que afirmaram estar preocupados com as vendas que estão diminuindo a cada ano. Um dos fatores que contribui para a baixa nas compras em lojas físicas é o comércio eletrônico que vem crescendo no Brasil exponencialmente.





Outro fator que deve ser considerado, de acordo com o dono de uma loja no Centro que preferiu não se identificar, é a falta de uma política pública de incentivo ao comércio em Sobral. “A restrição de estacionamento no centro comercial da cidade tem sido um problema para nós comerciantes”, disse.





Já para outro comerciante a implantação do estacionamento rotativo pago, chamado zona azul, tornou mais dinâmico o movimento de carros e pessoas no Centro, mas concorda que falta incentivo por parte do poder executivo para ajudar a melhorar as vendas no município.





Por Edwalcyr Santos