COVARDIA! Homem é preso acusado de lesionar e ameaçar seu padrasto

Um cidadão identificado como Sérgio Santos Cavalcante, 44 anos, foi até o Quartel da PM e denunciou que tinha sido agredido e lesionado por seu enteado, o agressor foi identificado como Francisco Rodrigues, de 31 anos.





A vítima estava com marcas de agressão na testa e um pequeno corte de faca na lateral esquerda do tórax. A ocorrência aconteceu no bairro Olinda, no município de Camocim.





Os policiais foram ao local e conseguiram prender o acusado nas proximidades, mas não estava armado. Não houve resistência à prisão. Vítima e acusado foram conduzidos para a DRPC de Granja onde o delegado plantonista mandou lavrar TCO contra o acusado com base no artigo 129 do CPB (lesão corporal).





Por Nildo Nascimento