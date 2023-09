Laços de Família comemora 9 anos de trabalhos pelo bem-estar da família sobralense

Desde o início o programa já atendeu cerca de 2.400 famílias

O Programa Laços de Família resultado de uma parceria entre a Defensoria Pública do Estado do Ceará e o Centro Universitário Uninta, comemorou nessa segunda-feira (25) nove anos de atividades em busca de fomentar possibilidades de resolução de conflitos através das técnicas consensuais e auto compositivas.





Coordenado pela professora Cláudia Costa, o Laço de Família, está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Responsabilidade Social que tem como pró-reitora a Profa Regina Aguiar, e que oferece todo suporte para as ações do programa.





Suas atividades iniciaram no mês de setembro de 2014, com o intuito de acolher os membros da comunidade com demandas relacionadas ao Direito das Famílias, tais como divórcio, dissolução de união estável, fixação e revisão de alimentos, guarda e visitas. Desde o início o programa já atendeu cerca de 2.400 famílias, contribuindo para a construção de soluções dialogadas entre as famílias e se propondo a ser um meio de transformação social e cultural.





Os trabalhos do Laços de Família são desenvolvidos através de uma equipe integrada de Assistentes Sociais, Psicólogos e Assessoria Jurídica, ficando esses profissionais responsáveis tanto pelos acompanhamentos individuais das demandas, como pela articulação e integração das famílias entre si e com a rede de serviços públicos locais que possam trazer benefícios que garantam a consolidação dos bons resultados.





A professora Cláudia Costa falou para o Portal Paraíso da importancia do programa e da parceria entre a Defensoria Pública do Estado do Ceará e do Centro Universitário Uninta. “O programa Laços de Família é o resultado de uma experiência exitosa entre uma instituição e privada. A parceria entre a Defensoria Pública do Estado Ceará e Centro Universitário Uninta tem mostrado o quando pode ser eficaz essa parceria pública/privada na oferta de serviços para a comunidade”, disse.





Por Edwalcyr Santos