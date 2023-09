EM SOBRAL: Moradores são prejudicados pela poluição do Riacho Mucambinho

O transtorno causado pela poluição tem feito com que os moradores se manifestem através da imprensa e redes sociais à procura de solução para o problema.





O Riacho Mucambinho que corta os bairros Padre Palhano, Sumaré, Santa Casa e Tamarindo, está invadido por esgotos, lixo, vegetação, insetos e animais peçonhentos que põem em risco a saúde da população. O transtorno causado por tudo isto tem feito com que os moradores se manifestem através da imprensa e redes sociais à procura de solucionar o problema.





Nos últimas dias, o Chama Paraíso recebeu várias denúncias de residentes próximo ao ribeiro , com relação à falha na coleta de lixo às margens do riacho. Os moradores também denunciam o mau cheiro e a infestação de muriçocas que atormentam aqueles que moram próximo ao canal.





O Sr. Francisco Lima morador da rua Irmã Zita, disse a nossa reportagem que não consegue dormir há dias devido às muriçocas, além de outros insetos e animais que já apareceram em sua casa. “Não sou só eu que estou sendo prejudicado é toda população. O Parque Mucambinho foi limpo no ano retrasado e este ano não foi limpo ainda. Este matagal é o foco de todo tipo de inseto. Se eles fizessem a limpeza acabava a podridão. A população em geral sofre com os problemas. Na outra ponte tem esgotos caindo no riacho que vai todo para dentro do Rio Acaraú”, disse o morador.





Já dona Maria Irene, vendedora de quentinhas, moradora da rua Padre Franzone, disse que em frente sua casa tem um esgoto que vaza e nunca foi resolvido e que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (Saae) faz apenas um paliativo.





“Eu já fui na Prefeitura várias vezes para vê se conseguem dá um jeito nesse esgoto, e nada. Moro aqui na rua há 20 anos e eu creio que isso acontece há mais tempo que isso. É desde quando fizeram o saneamento básico. Esse cano é muito estreito para passar o volume de esgoto”, disse dona Irene.





O Portal Paraíso tentou contato com a assessoria de imprensa do Saae, mas não teve retorno.





Por Edwalcyr Santos