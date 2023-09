Empresário é preso por se masturbar na frente da estagiária de 16 anos

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Polícia de Novo Gama, prendeu um homem em flagrante logo após ele praticar atos libidinosos perante uma adolescente de 16 anos. O caso ocorreu na sexta-feira (15/9).





O autor, um empresário do município, constantemente assediava sua estagiária. No dia do flagrante, ele teria requisitado a presença da adolescente em sua sala, e se masturbado na presença da jovem.





A vítima foi até a delegacia de polícia acompanhada de sua responsável e, de imediato, os agentes iniciaram as diligências com o objetivo de localizar o autor.





O homem, de 34 anos, foi preso e conduzido à DP do Novo Gama, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Ele foi encaminhado ao presídio local e está à disposição do Poder Judiciário.





Metrópoles