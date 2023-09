Sucuri gigante surpreende turistas durante passeio de barco

Imagina estar fazendo um passeio de barco em um rio de águas cristalinas e, de repente, ser surpreendido com a presença de uma sucuri de 6 metros. Foi exatamente isso que aconteceu na manhã do último domingo (17), durante um passeio turístico, no rio Sucuri, na cidade de Bonito (MS). Veja vídeo acima.



O registro foi feito e compartilhado nas redes sociais pelo guia turístico Célio Araújo. Nas imagens, é possível ver o entusiasmo de uma das turistas. "Meu Deus, que demais", exclamou a turista.

Ao g1, o guia, que já atua na área há 25 anos, relatou que o momento foi de tirar o folego, um presente.

"Há 5 anos não vejo uma sucuri tão grande como essa, foi impressionante, estávamos passando com o barco, quando percebemos ela passando por baixo de nós, é sempre incrível e um presente viver momentos como esse, ela devia ter 6 metros".

"É normal que elas sejam avistadas, é a casa delas, são muito tranquilas, vivem em harmonia. Nunca tivemos o registro de um ataque. As sucuris evitam se aproximar do ser humano, não somos uma presa natural do animal".

Célio relata que sempre faz questão de tranquilizar os turistas quando um avistamento ocorre.

"Na maioria das vezes as pessoas ficam encantadas, surpresas em ver um animal tão grande assim, outros ficam com medo, mas aí eu falo sobre o comportamento da espécie e todos entendem bem, compreendem que elas não são um perigo".

G1